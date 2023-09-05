Возле Центра детского творчества в Мариуполе высадят две тысячи саженцев

Специалисты приступили к озеленению территории Центра. Фото: администрация Санкт-Петербурга

Ландшафтные дизайнеры благоустроили территорию вокруг Центра детского и юношеского в Мариуполе. Возле Центра высадили более двух тысяч саженцев различных растений. Об этом сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

— 15 видов растений, более 2000 саженцев украсят клумбы центра - туи, ели, можжевельник, розы, гортензии и многие другие. «Центр детского и юношеского творчества» преображается с каждым днём, вскоре мариупольцы смогут наслаждаться озелененной и благоустроенной территорией, а новый фонтан будет радовать глаз, — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что ранее специалисты начали пусконаладочные работы двух бассейнов и современной обсерватории в Центре детского и юношеского творчества. Первая очередь реконструированного Центра будет сдана в ближайшее время в эксплуатацию.

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