В Приморском парке Мариуполя появился новый рисунок рядом со смотровой площадкой

В Приморском парке Мариуполя появился новый арт-объект. Фото: Администрация города Мариуполя

В рамках первого этапа реконструкции и благоустройства Приморского парка Мариуполя художники их разных городов России преобразили ограждение вблизи новой смотровой площадки. Для создания арт-объекта потребовалось 460 литров краски и 500 баллончиков. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Для создания рисунка потребовалось 460 литров краски и 500 баллончиков. Площадь арт-объекта — 900 квадратных метров (сопоставимо с 5 пятиэтажками), - отмечают в мэрии.

Данный арт-объект создавали мастера из Ассоциации художников «Graffiti Russia». Инициатором проекта является Фонд капитального ремонта Московской области, идею поддержали в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Напомним, что в Мариуполе на завершающей стадии восстановления находится станция переливания крови. На объекте специалисты завершают кровельные работы, выполняют отделочные работы внутри здания.

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