В Мариуполе завершают кровельные работы в станции переливания крови

На завершающей стадии восстановления находится станция переливания крови в Мариуполе. Фото: ГБУ МО «УТНКР»

В Мариуполе на завершающей стадии восстановления находится станция переливания крови. На объекте специалисты завершают кровельные работы, выполняют отделочные работы внутри здания. Об этом сообщает управление технического надзора капитального ремонта Московской области.

- В настоящий момент подходят к завершению кровельные работы и работы по замене окон. Выполняется установка электрооборудования и устройство системы центрального отопления. Внутри здания ведутся отделочные работы, - отмечают в ГБУ МО «УТНКР».

Там добавили, что по завершению всех работ станция будет соответствовать самым современным российским требованиям, что позволит обеспечить высококачественное медицинское обслуживание.

Напомним, что в Мариуполе ведут строительство котельной, которая обеспечит теплом 249 объектов к отопительному сезону. Мощность новой котельной составит более 46 Гкал/час.

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