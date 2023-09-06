Московская область восстанавливает многоквартирный дом в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя восстанавливают многоквартирный жилой дом со сложными разрушениями. Фото: «РКС-НР»

Компания «РКС-НР» совместно с Фондом капитального ремонта Московской области восстанавливает многоквартирный жилой дом со сложными разрушениями в Центральном районе Мариуполя.

- В ходе технической экспертизы было выявлено критическое снижение прочности плит перекрытий в результате воздействия высоких температур, а также обрушение значительной части несущего конструктива здания. В связи с этим было принято решение о демонтаже четырех подъездов вместе с фундаментом, - пишет в телеграм-канале компания «РКС-НР».

На данный момент строители выполнили демонтаж аварийной части здания. Специалисты из Подмосковья приступили к возведению подвальных помещений цокольного этажа для дальнейшего устройства монолитного каркаса.

Напомним, что Фонд капитального ремонта Московской области отремонтирует 169 фасадов в многоквартирных домах Мариуполя. В этих работах принимают участие порядка 1000 рабочих.

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