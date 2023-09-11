Моргун посетил в Приморском районе объекты, которые восстанавливают мариупольцы

В Приморском районе Мариуполя восстанавливают два дома. Фото: ТГ/Моргун

Глава города Мариуполя Олег Моргун посетил два объекта в Приморском районе, которые восстанавливают мариупольцы. На данный момент специалисты восстанавливают двухэтажный многоквартирный дом и индивидуальное жилое строение.

- С директором МУП АГМ «Мариупольжилкомплекс» Юлией Росич посетил два объекта в Приморском районе, которые восстанавливают наши строители. Первый из них – это двухэтажный многоквартирный дом недалеко от железнодорожного вокзала, - написал в телеграм-канале мэр города.

Олег Моргун добавил, что в двухэтажном здании строителям предстоит заменить кровлю и восстановить поврежденные конструктивы. На данный момент специалисты ведут демонтаж аварийных элементов здания. На втором объекте строители перестилают кровлю и полностью закрывают тепловой контур дома.

Напомним, что специалисты из публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» завершают фасадные работы на здании пищеблока в Мариупольской больницы интенсивного лечения.

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