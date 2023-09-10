Глава приморского города ДНР поздравил мариупольцев с 80-летием со Дня освобождения города. Фото: ТГ/Моргун

Глава приморского города ДНР Олег Моргун поздравил мариупольцев с 80-летием со Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

- Уважаемые мариупольцы. Искренне и сердечно поздравляю вас с 80-летием со Дня освобождения Мариуполя от немецко-фашистских захватчиков. Мы никогда не забудем, какой неизмеримо высокой ценой оплачено освобождение нашей земли, - написал в телеграм-канле мэр города.

Олег Моргун отметил, что тысячи советских солдат навсегда остались на местах сражений. Все они не щадили себя, чтобы нынешнее поколение могло жить и работать, сохранить свободу и независимость, а также говорить на родном языке. Также в этот праздничный день мэр Мариуполя пожелал всем доброго здоровья, мирного неба, счастья и благополучия.

- Ветераны принесли мир на родную землю, подарили нам право любить и созидать во имя будущих поколений. Война коснулась каждую мариупольскую семью. Поэтому мы всегда будем помнить и чтить живых и павших героев, всех тех, кто, сплотившись, отважно встал на пути врага, - добавил градоначальник.

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