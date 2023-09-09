Моргун поздравил ветеранов с наступающим Днем освобождения Мариуполя

Ветеранам передали цветы и продуктовые наборы. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе поздравили ветеранов с наступающим Днем освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Олег Моргун.

Он уточнил, что вместе с представителями мэрии привез цветы и продуктовые наборы Тамаре Петровне Федченко, Степану Васильевичу Волошину и Степану Александровичу Кожелеву.

- Пожелал ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Поблагодарил мариупольцев за их вклад в борьбу с неофашизмом и пример настоящей любви к Родине. Горд от того, что нашему подрастающему поколению есть кем гордиться и на кого равняться, - заявил Моргун.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе в честь 80-й годовщины освобождения Донбасса прошла церемония возложения цветов к памятнику Воину-освободителю. Мэр города Олег Моргун напомнил горожанам, что они - потомки тех освободителей, которые 80 лет назад справились с фашистской угрозой.

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