В Мариуполе прошла церемония возложения цветов в честь Дня освобождения Донбасса

Праздничное мероприятие в честь 80-летия освобождения Донбасса прошло в Мариуполе. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе в честь 80-й годовщины освобождения Донбасса прошла церемония возложения цветов к памятнику Воину-освободителю. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который принял участие в торжественном мероприятии.

Праздничное мероприятие в честь 80-летия освобождения Донбасса прошло в Мариуполе. Фото: ТГ/Моргун

Он напомнил, что советские воины ценой неимоверных усилий и своих жизней изгнали фашистов с родной земли.

- Однако, история повторяется. И сейчас воины российской армии вновь вынуждены отстаивать наш регион в борьбе с уже новыми нацистами. Не сомневаюсь, победа будет за нами, ведь мы - потомки тех освободителей, которые 80 лет назад справились с фашистской угрозой, - заявил Моргун.

Праздничное мероприятие в честь 80-летия освобождения Донбасса прошло в Мариуполе. Фото: ТГ/Моргун

По словам мэра, боевые подвиги участников Великой Отечественной войны и уже времен СВО, трудовые подвиги людей, восстанавливающих Донбасс и Мариуполь, навсегда останутся жить в сердцах людей и истории.

Праздничное мероприятие в честь 80-летия освобождения Донбасса прошло в Мариуполе. Фото: ТГ/Моргун

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