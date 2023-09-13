Московская область восстанавливает четыре девятиэтажки в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя восстанавливают четыре девятиэтажки. Фото: «РКС-НР»

В Центральном районе Мариуполя Фонд капитального ремонта Московской области под руководством «РКС-НР» восстанавливает четыре девятиэтажки, которые на момент начала ремонтных работ находились в аварийном состоянии в результате попадания снарядов и многодневных пожаров.

- Износ инженерных коммуникаций по результатам техэкспертизы составлял 80%. Строители выполняют комплексные мероприятия по устранению последствий повреждений и усилению несущего конструктива и кровли зданий согласно разработанным техническим решениям, - пишет в телеграм-канале компания «РКС-НР».

Там добавили, что на данный момент строители продолжают капремонт подъездов. Заменяют двери и окна, проводят монтаж систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения и вентиляции. Параллельно специалисты занимаются отделкой фасадов.

Напомним, что в Мариуполе запустят завод по производству изделий из бетона. Руководство «ЛИТОС М» смогли восстановить большую часть зданий и до конца 2023 года планируют запуск предприятия.

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