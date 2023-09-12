В Мариуполе запустят предприятия по производству изделий из бетона

Предприятия по производству изделий из бетона запустят в Маруиполе. Фото: Министерство промышленности и торговли ДНР

В Мариуполе запустят завод по производству изделий из бетона, которое серьезно пострадало во время боевых действий весной прошлого года. Руководство «ЛИТОС М» смогли восстановить большую часть зданий и до конца 2023 года планируют запустить предприятия. Об этом сообщает министерство промышленности и торговли Донецкой Народной Республики.

- На месте огромных цехов остались сгоревшие и разрушенные стены. Руководство предприятия за год смогли восстановить большую часть производственных зданий и уже в этом году планируют запуск предприятия, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в Мариуполе заканчивают строительство двух многоквартирных домов. Новое жилье в современных пятиэтажках смогут получить 182 семьи. Ввести в эксплуатацию два объекта планируют до конца 2023 года.

Кроме того, в Мариуполе восстановили порядка 1 600 частных жилых домов, и работы продолжаются. Всего на левобережье города строители уже отремонтировали более 100 индивидуальных жилых строений.

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