Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 сентября 2023 10:24

В Мариуполе запустят предприятия по производству изделий из бетона

Руководство мариупольского завода по производству изделий из бетона смогли восстановить большую часть зданий за год
Владислав ГУЩИН
Предприятия по производству изделий из бетона запустят в Маруиполе. Фото: Министерство промышленности и торговли ДНР

Предприятия по производству изделий из бетона запустят в Маруиполе. Фото: Министерство промышленности и торговли ДНР

В Мариуполе запустят завод по производству изделий из бетона, которое серьезно пострадало во время боевых действий весной прошлого года. Руководство «ЛИТОС М» смогли восстановить большую часть зданий и до конца 2023 года планируют запустить предприятия. Об этом сообщает министерство промышленности и торговли Донецкой Народной Республики.

- На месте огромных цехов остались сгоревшие и разрушенные стены. Руководство предприятия за год смогли восстановить большую часть производственных зданий и уже в этом году планируют запуск предприятия, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в Мариуполе заканчивают строительство двух многоквартирных домов. Новое жилье в современных пятиэтажках смогут получить 182 семьи. Ввести в эксплуатацию два объекта планируют до конца 2023 года.

Кроме того, в Мариуполе восстановили порядка 1 600 частных жилых домов, и работы продолжаются. Всего на левобережье города строители уже отремонтировали более 100 индивидуальных жилых строений.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность пешеходов возле школ

С началом учебного года сотрудники ГИБДД дежурят около мариупольских школ и обеспечивают безопасность дорожного движения пешеходов (подробнее)