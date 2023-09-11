Строители работают быстро и качественно. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе восстановили порядка 1 600 частных жилых домов, и работы продолжаются. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который провел инспекцию хода восстановления жилого фонда в Орджоникидзевском районе.

Он уточнил, что ознакомился с ремонтно-восстановительными работами в пяти частных домах. Всего на левобережье Мариуполя строители уже отремонтировали более 100 индивидуальных жилых строений. В планах на сентябрь - восстановить еще около 30 домов со степенью повреждений до 50 процентов.

Градоначальник также пообщался с собственниками жилья.

- Мариупольцы говорят, строители работают быстро и качественно. Нареканий нет. На два объекта необходимо дозавезти часть строительных материалов. В остальном, без замечаний и с моей стороны. Отмечу слаженность коллективов. Видно, что ребята понимают друг друга с полуслова, выполняют работу на должном профессиональном уровне, - заявил мэр Мариуполя.

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