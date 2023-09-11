В Мариуполе сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность пешеходов возле школ

В Мариуполе сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность пешеходов возле школ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После начало нового учебного года сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения пешеходов возле мариупольских школ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Донецкой Народной Республике.

- После размещения в социальных сетях родителями учеников информации о многочисленных фактах нарушения водителями ПДД вблизи школы № 15 правоохранители провели профилактическую отработку указанного гражданами участка автодороги, - отмечают в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции провели разъяснительные беседы с учащимися о важности соблюдения правил дорожного движения. Школьникам напомнили, как правильно переходить дорогу на пешеходном переходе.

Напомним, что ранее до начала учебного года в Мариуполе проверяли техническое состояние школьных автобусов. Сотрудники ГИБДД провели с водителями инструктаж на тему соблюдения правил дорожного движения во время поездки.

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