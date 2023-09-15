Компания «РКС-НР» отремонтировала школу в Ильичевском районе Мариуполя

В Ильичевском районе Мариуполя отремонтировали школу. Фото: «РКС-НР»

Компания «РКС-НР» с привлечением строителей из «МСК-Гарант» всего за 3,5 месяца завершили капитальный ремонт школы в Ильичевском районе Мариуполя. Объект серьезно пострадал во время боевых действий. Учебное заведение получила два прямых попадания снарядов. Значительный ущерб здание получило от рук вандалов.

- Строителями проведен комплекс работ по восстановлению школы. Были произведены работы по ремонту кровли и поврежденного конструктива, проведены инженерные коммуникации, произведена замена дверей и окон, выполнены работы по внутренней отделке помещений и фасадные работы, - пишет компания «РКС-НР» в телеграм-канале.

В компании добавили, что на территории школы строители установили беседку, тренажеры, появилось новое футбольное поле. В День знаний состоялась церемония торжественного открытия учебного заведения.

Напомним, что Московская область восстанавливает детский сад в Ильичевском районе Мариуполя. На данный момент специалисты закончили кровельные работы, заменили окна.

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