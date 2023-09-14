Строители из Санкт-Петербурга восстанавливают кинотеатр в Мариуполе

В Мариуполе восстанавливают кинотеатр. Фото: Администрация города Мариуполя

Специалисты из Санкт-Петербурга восстанавливают кинотеатр в Мариуполе. Сейчас регион-шеф обновил витражное остекление, провел фасадные работы. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Строители из Санкт-Петербурга взялись отстроить мариупольский кинозал в здании бывшего кинотеатра «Комсомолец». Специалисты уже обновили витражное остекление, провели фасадные работы, - отмечают в мэрии.

В администрации города добавили, что специалисты также демонтировали поврежденные конструкции и приступили к внутренним отделочным работам. В здании планируют обустроить кинозал, зону фуд-корта и детскую площадку.

Напомним, что специалисты из Серверной столицы продолжают восстанавливать здание МЧС в Мариуполе. На данный момент строители проводят монолитные работы, восстанавливают кровлю. Также в здании планируют расположить учебно-тренировочный центр и спортивный городок.

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