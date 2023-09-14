Санкт-Петербург восстановит здание МЧС в Мариуполе до конца 2023 года

В Мариуполе специалисты из Санкт-Петербурга продолжают восстанавливать здание МЧС. Фото: Администрация города Мариуполя

Специалисты из Серверной столицы продолжают восстанавливать здание МЧС в Мариуполе. Сейчас строители проводят монолитные работы, восстанавливают кровлю и кладут кирпич. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Строители стараются завершить работы на объекте раньше установленных сроков. Сейчас они ведут монолитные работы, восстанавливают кровлю и кладут кирпич. В здании планируют расположить учебно-тренировочный центр и спортивный городок. Объект намерены сдать до конца текущего года, - отмечают в мэрии.

Напомним, что специалисты из Санкт-Петербурга продолжают восстанавливать пожарное депо в Мариуполе. Регион-шеф не прекращают ремонт на объекте ни на минуту. На данный момент строители проводят монтаж слаботочных систем и демонтажные работы.

Кроме того, Московская область восстанавливает детский сад в Ильичевском районе Мариуполя. На данный момент специалисты закончили кровельные работы, заменили окна.

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