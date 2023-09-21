Санкт-Петербург направил очередную партию книг в Мариуполь. Фото: ДАН

Санкт-Петербург отправил несколько сотен книг в библиотеки Мариуполя. Город-побратим получил классику русской литературы, детские сказки, научно-популярные книги, энциклопедии, издания по школьной программе. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- В рамках акции «Книги — Мариуполю!» администрация Василеостровского района и библиотеки Васильевского острова собрали и направили в библиотеки Мариуполя несколько сотен книг на русском языке, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что эта литература поможет частично восстановить библиотечный фонд Мариуполя.

Напомним, что уже несколько месяцев преподаватели из инженерно-технологической школы №777 Санкт-Петербурга ведут занятия, в том числе, для школьников из Мариуполя. Дети из приморского города изучают физику, математику, географию, и историю в онлайн-формате.

Кроме того, специалисты из Московской области завершили ремонтные работы в специализированной школе Орджоникидзевского района Мариуполя.

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