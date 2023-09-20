Педагоги Санкт-Петербурга ведут занятия для школьников Мариуполя

Школьники из Мариуполя обучаются наравне с детьми из Санкт-Петербурга (архивное фото) Фото: Мария ЛЕНЦ

В течение нескольких месяцев преподаватели из инженерно-технологической школы №777 Санкт-Петербурга ведут занятия, в том числе, для школьников из Мариуполя. Дети из приморского города изучают физику, математику, географию, и историю в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Мариуполя.

— Уже несколько месяцев педагоги Инженерно-технологической школы № 777 Санкт-Петербурга в формате видео-конференц-связи и телемостов проводят совместные уроки для юных петербуржцев и мариупольцев, — заявили в пресс-службе. — В Мариуполе к образовательным мероприятиям подключились две школы. Дети дистанционно изучают математику, физику, историю, географию.

Как сообщала «КП Донецк», около 100 школьников из Ясиноватой отправятся на учебу в Челябинскую область. Дети выедут на учебу из-за сложной оперативной обстановки в городе. Принимающая сторона обеспечит школьников Ясиноватой бесплатным жильем и питанием.

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