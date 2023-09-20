В Мариуполе специалисты подготовили к отопительному сезону более тысячи многоэтажек (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 19 сентября в Мариуполе подготовили к отопительному сезону более тысячи многоэтажек во всех районах города. Сотрудники предприятия «Мариупольжилкомплекс» выявляли и устраняли течи, осуществляли промывку систем отопления в многоквартирных домах. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- На 19 сентября в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду МУП АГМ «Мариупольжилкомплекс» завершило проверку состояния систем отопления в 1 115 многоквартирных домах во всех районах города. Сотрудники предприятия выявляли и устраняли течи, осуществляли промывку систем отопления, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что специалисты предприятия при подготовке к осенне-зимнему периоду проводят ремонт и ревизию элеваторных узлов, элеваторных систем и запорных арматур, проверяют в домах системы теплоснабжения путем заполнения водой и нагнетания в трубах давления 8-10 бар.

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