Губернатор Санкт-Петербурга посетил детский сад и МФЦ в пригороде Мариуполя

Александр Беглов посетил детский сад и МФЦ в пригороде Мариуполя. Фото: t.me/a_beglov

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил детский сад и многофункциональный центр в пригороде Мариуполя. Он осмотрел социальные объекты, которые были построены петербургскими строителями.

- В поселке Сартана, административно подчиненном Мариуполю, осмотрел социальные объекты, возведенные петербургскими строителями. Благодаря нашим рабочим и специалистам здесь появились ясли-сад на 220 мест и многофункциональный центр, - написал в телеграм-канале губернатор Санкт-Петербурга.

Александр Беглов посетил детский сад и МФЦ в пригороде Мариуполя. Фото: t.me/a_beglov

Александр Беглов подчеркнул, что детский сад получился современный и комфортный. Он осмотрел группы и пищеблок, пообщался с воспитателями и детьми, а также сделал им подарки. В будущем регион-шеф собирается передать учреждению автобус для экскурсий.

Новый многофункциональный центр в поселке Сартана рассчитан на 18 окон. Губернатор пообщался с сотрудниками МФЦ. По их словам, российские стандарты оказания услуг пришлись им по душе, специалисты считают их оптимальными.

Александр Беглов посетил детский сад и МФЦ в пригороде Мариуполя. Фото: t.me/a_beglov

- Теперь жителям поселка станет значительно удобнее оформлять необходимые государственные и муниципальные услуги, - добавил Беглов.

Напомним, что в Мариуполе открыли восстановленный Центр детского и юношеского творчества. Специалисты из города на Неве в рекордные сроки выполнили большой объем работ. На мероприятии открытия присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Мариуполя Олег Моргун.

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