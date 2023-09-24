Скульптуры Донецкого парка кованых фигур начали включать в перечень музейных объектов
Фото: Юлия АНДРИЕНКО
В Донецком парке кованых фигур приступили к музеефикации арт-объектов. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил секретарь Гильдии кузнецов Донбасса Евгений Лавриненко.
- Музеефицирование в процессе. Формально передача экспонатов началась, - отметил Лавриненко.
Евгений Лавриненко добавил, что власти города смогут определять финансирование на содержание этих арт-объектов.
Ранее «КП-Донецк» писал, что Донецкий парк кованых фигур намерены сделать частью музея. Из-за постоянных обстрелов ВСУ самой главной задачей для муниципальных властей стала ликвидация разрушений и восстановление поврежденной инфраструктуры, чтобы обеспечить первостепенные потребности жителей города.
Напомним, что парк кованых фигур в Донецке вскоре пополнится еще одним арт-объектом. Его представили на ежегодном международном фестивале кузнечного мастерства.
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