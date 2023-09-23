В Парке кованых фигур в Донецке установят новый арт-объект «Донецкая наковальня»

Коллективная творческая работа кузнецов в скором будущем будет установлена под открытым небом в Парке кованых фигур города Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Парк кованых фигур в Донецке вскоре пополнится еще одним арт-объектом. Его представили на ежегодном международном фестивале кузнечного мастерства. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Алексей Кулемзин.

- 23 сентября в Донецке состоялся ХХV Международный фестиваль кузнечного мастерства «Парк кованых фигур - 2023», который объединил скульпторов по металлу из разных городов России и Белоруссии. По традиции он ежегодно проходит в сентябре. Организатором является Гильдия кузнецов Донбасса под руководством Виктора Бурдука, - рассказал градоначальник.

Мэр сообщил, что в рамках фестиваля проводились мастер-классы кузнецов, выступали представители военно-исторического клуба «Триумф» и конно-спортивного клуба «Татерсаль». Были байкеры, силовое и реслинг-шоу. Участники фестиваля стали свидетелями настоящего кузнечного свадебного обряда, после чего попробовали кузнечную братчину.

- Также была представлена коллективная творческая работа «Донецкая наковальня», которая в скором будущем будет установлена под открытым небом в Парке кованых фигур, - заявил Кулемзин.

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