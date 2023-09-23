В Донецке прошел ежегодный международный фестиваль кузнечного дела

В рамках фестиваля проводились мастер-классы кузнецов. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке прошел ежегодный Международный фестиваль кузнечного мастерства - уже юбилейный, 25-й, по счету. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

В Донецке прошел XXV юбилейный фестиваль кузнечного искусства. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке прошел XXV юбилейный фестиваль кузнечного искусства. Фото: ТГ/Кулемзин

Он напомнил, что по сложившейся доброй традиции фестиваль проводят в сентябре, а организатором мероприятия выступает Гильдия кузнецов Донбасса под руководством Виктора Бурдука. В этом году фестиваль объединил лучших скульпторов по металлу из разных городов России и Белоруссии.

В Донецке прошел XXV юбилейный фестиваль кузнечного искусства. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке прошел XXV юбилейный фестиваль кузнечного искусства. Фото: ТГ/Кулемзин

- В рамках фестиваля проводились мастер-классы кузнецов, выступали представители военно-исторического клуба «Триумф» и конно-спортивного клуба «Татерсаль». Всех присутствующих в своем стиле, с ревом моторов, поприветствовали байкеры мотосообщества «Дорога Памяти - Донбасс». Богдан Дрожжин и Дмитрий Халаджи продемонстрировали силовое и реслинг-шоу, - рассказал мэр.

В Донецке прошел XXV юбилейный фестиваль кузнечного искусства. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке прошел XXV юбилейный фестиваль кузнечного искусства. Фото: ТГ/Кулемзин

Сообщается также, что участники фестиваля стали свидетелями настоящего кузнечного свадебного обряда, после которого попробовали кузнечную братчину.

Кроме того, на фестивале по традиции была представлена коллективная творческая работа кузнецов, которая в скором будущем украсит в качестве новой скульптуры Парк кованых фигур в Донецке. В этом году под открытым небом здесь установят новый арт-объект под названием «Донецкая наковальня».

Напомним, ранее сообщалось, что Парк кованых фигур в Донецке намерены сделать частью музея. Сейчас там находятся 232 арт-объекта, требующих к себе бережного отношения и ухода. С целью сохранения аутентичности и уникальности скульптур парка, а также усовершенствования его внешнего облика администрацией города Донецка проводится работа по музеефикации Парка кованых фигур на базе коммунального учреждения «Художественный музей «Арт-Донбасс».

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