Донецкий парк кованых фигур планируют сделать музеем

Парк кованых скульптур является одной из главных достопримечательностей столицы Донбасса и на сегодняшний день остается единственным в Европе культурным объектом такого формата. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Донецкий парк кованых фигур намерены сделать частью музея. Об этом сообщили ДАН в администрации города.

Там отметили, что сейчас в парке находятся 232 арт-объекта, требующих к себе бережного отношения и ухода. Но ввиду регулярных обстрелов города украинскими войсками самой главной задачей для муниципальных властей стала ликвидация разрушений и восстановление поврежденной инфраструктуры, чтобы обеспечить первостепенные потребности дончан. Однако про уникальный парк тоже не забыли.

- С целью сохранения аутентичности и уникальности скульптур Парка, а также усовершенствования его внешнего облика, администрацией города Донецка проводится работа по музеефикации Парка на базе коммунального учреждения «Художественный музей «Арт-Донбасс», - пояснили в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что Парк кованых фигур может стать музеем Донецка. А его основатель - донецкий кузнец Виктор Бурдук примет участие в международной конференции «Кольца европейских городов-кузнецов» в Испании.

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