В Мариуполе открыли онкологический диспансер

В Мариуполе состоялось торжественное открытие онкологического диспансера. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе состоялось торжественное открытие онкологического диспансера. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично проверил качество работ. Об этом сообщает глава Мариуполя Олег Моргун.

- Медики говорят, работают с комфортом, качеством оказываемых услуг довольны и пациенты. Диспансер оснащен отечественным оборудованием по последнему слову техники. В будущем также появится аппарат МРТ, - написал в телеграм-канале мэр Мариуполя.

Олег Моргун добавил, что лечебное учреждение закрывает потребность в профильном медицинском обслуживании не только жителей Мариуполя, но и всего юга Республики.

Напомним, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил детский сад и многофункциональный центр в пригороде Мариуполя. Он осмотрел социальные объекты, которые были построены петербургскими строителями.

Кроме того, в Мариуполе открыли восстановленный Центр детского и юношеского творчества. Специалисты из Санкт-Петербурга в рекордные сроки выполнили большой объем работ.

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