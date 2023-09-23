По улицам Мариуполя начал курсировать ретро-трамвай

В Мариуполе открыли движение ретро-трамвая Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе в первую поездку по улицам города отправился ретро-трамвай. В торжественном запуске его движения принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что такое поручение поступило от Президента России Владимира Путина.

- По поручению Президента открыли движение ретро-трамвая в уже ставшем нам родным Мариуполе. В мае запуск трамвайной линии стал символом возвращения Мариуполя к нормальной жизни, как когда-то это было и в блокадном Ленинграде. Весной 1942 года движение трамваев подарило надежду, что город выстоит и будет жить, - отметил он.

По словам Беглова, такие же трамваи курсируют сейчас в Петербурге на известных туристических маршрутах. Внешне они выглядят точно так же, как трамваи из 50-60-х годов.

- Их очень любили ленинградцы, они пришлись по душе петербуржцам, надеемся, что и мариупольцы их полюбят, - заявил губернатор Санкт-Петербурга.

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