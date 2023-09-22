Денис Пушилин: Артемовск подвергается хаотичным обстрелам ВСУ, ситуация горячая

Денис Пушилин рассказал об обстановке на Артемовском направлении. Фото: ТГ/Пушилин

Артемовск продолжает подвергаться хаотичным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. Ситуация на Артемовском направлении остается горячей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

- Ситуация в Артемовске остается горячей, сам Артемовск под хаотичными обстрелами, - рассказал врио Главы ДНР в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Напомним, ранее Денис Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении. По его словам, российские подразделения отбросили ВСУ на исходные позиции после того, как противник пытался провести разведку боем в нескольких населенных пунктах. Для подавления активности вооруженных формирований Украины была задействована армейская авиация.

Кроме того, врио Главы ДНР заявил о концентрации сил ВСУ на Северном направлении. Противник подводит дополнительные резервы, но пока не предпринимает никаких действий.

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