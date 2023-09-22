Денис Пушилин сообщил о концентрации сил ВСУ на Северном направлении

Пушилин сообщил о концентрации сил ВСУ на Северном направлении. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале заявил о концентрации сил ВСУ на Северном направлении. По его словам, противник подводит дополнительные резервы, но пока не предпринимает никаких действий.

- Что касается северного фланга, то там видим, что в некоторых направлениях, в частности по направлению населенного пункта Сакко и Ванцетти, также Раздоловка противник концентрирует определенные силы, в частности штурмовые подразделения, пока не предпринимает действия, - отметил врио Главы ДНР.

Напомним, ранее Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения отбросили ВСУ на исходные позиции после того, как противник пытался провести разведку боем в нескольких населенных пунктах на Краснолиманском направлении.

Кроме того, ситуация на Авдеевском и Марьинском направлениях перешла в позиционное противостояние с ВСУ. Врио Главы ДНР отметил, что стороны обмениваются интенсивными огневыми ударами.

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