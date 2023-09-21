Тульские специалисты оборудовали четыре детские площадки в Мариуполе

Тульские специалисты оборудовали детские площадки в Мариуполе. Фото: Администрация города Мариуполя

Специалисты из Тульской области благоустроили четыре детские площадки в Левобережном районе Мариуполя. На каждой из них строители установили игровое и спортивное оборудование. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- В Левобережном районе Мариуполя строители из Тульской области благоустроили 4 детские площадки. На каждой из них установили игровое и спортивное оборудование, а также новые качели и специальное покрытие, - отмечают в мэрии.

Напомним, что Новосибирские строители восстановили четырехэтажный дом в Левобережном районе Мариуполя. На объекте специалисты демонтировали и восстановили несущие перекрытия и конструкции.

Кроме того, в Мариуполе подготовили к отопительному сезону более тысячи многоэтажек во всех районах города. Сотрудники предприятия «Мариупольжилкомплекс» выявляли и устраняли течи, осуществляли промывку систем отопления в многоквартирных домах.

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