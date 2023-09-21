В Горловку отправились десять медиков из Кемеровской области на два месяца

В Горловку отправились кузбасские медики (архивное фото)
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Горловскую больницу отправились десять медиков из Кузбасса, которые будут работать в медицинском учреждении несколько месяцев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Кемеровской области.
- Десять врачей из Кемеровской области будут работать в одной из Горловских больниц около двух месяцев. Пациентам из подшефного города помощь окажут травматолог, невролог, анестезиолог, отоларинголог, терапевт, а также акушер-гинекологи и хирурги, - отмечают в пресс-службе.
Напомним, что Кузбасс передал коагулометр модели TS 4000 PLUS в Горловскую городскую больницу № 1. Сейчас аппарат введен в эксплуатацию после завершения обучения и процесса калибровки.
Кроме того, Кемеровская область передала медицинское оборудование в детскую стоматологическую поликлинику Горловки. Подшефный регион получил от Кузбасса стоматологические кресла с установками.
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