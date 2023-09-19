Самарская область завершила капремонт городской библиотеки в Снежном

В Снежном завершили капитальный ремонт городской библиотеки. Фото: Администрация города Снежное

Специалисты из Самарской области завершили капитальный ремонт городской библиотеки в Снежном. Учреждение располагается на первом этаже многоквартирного жилого дома. За лето строители восстановили объект, который сейчас готовят к сдаче. Об этом сообщает администрация города Снежное.

- Все лето бригада рабочих из Самары занималась капитальным ремонтом здания. Сейчас его не узнать ни внутри, ни снаружи. Объект готовят к сдаче. На фасад нанесли рисунки с изображением героев известных детских книг и портреты русских писателей-классиков, - отмечают в мэрии.

Напомним, что Хабаровский край продолжает ремонт школы в Дебальцево. На данный момент специалисты выполняют отделочные и кровельные работы. Занимаются внутренними сетями электроснабжения и вентиляции.

Кроме того, специалисты из Самарской области закончили капитальный ремонт школы в Снежном. Регион-шеф провел ремонт кровли, заменил окна и двери, а также восстановил систему отопления, канализации и водоснабжения.

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