В ДНР восстановление жилья, дорог и ЖКХ увеличат в 2024 году

В следующем году в ДНР упор будет на восстановлении жилья, дорогах и ЖКХ. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике восстановление жилья, дорог и жилищно-коммунальных хозяйств увеличат в 2024 году. В этом году специалисты делали упор на ремонт социальных объектов и многофункциональных центров. Об этом сообщила первый замминистра строительства и ЖКХ ДНР Юлия Мерваезова.

- В текущем году мы делали упор на восстановлении соцобъектов и МФЦ. Чтобы обеспечить жизнедеятельность разрушенных городов, восстанавливали больницы, школы, детсады, котельные, насосные и очистные станции и пр. Особое внимание было уделено МФЦ, чтобы граждане могли туда обратиться за помощью, - отметила Мерваезова.

Она подчеркнула, что согласно социологическому опросу, проведенному среди жителей ДНР, в 2024 году будет скорректирован план восстановления Республики. Особое внимание будет уделено восстановлению жилья, ремонту дорог и коммуникаций. На данный момент прорабатывается программа жилищной политики.

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