В ДНР регионы-шефы восстановили более 1,7 тысячи объектов

Большая часть запланированных мероприятий по восстановлению ДНР выполнена Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике большая часть запланированных мероприятий по восстановлению уже выполнена. По состоянию на сентябрь регионы-шефы отремонтировали более 1,7 тысячи объектов. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

- В рамках подписанных между администрациями городов и районов Республики и шеф-регионов Российской Федерации соглашений, запланировано выполнение 2559 мероприятий по восстановлению. По состоянию на 1-ю декаду сентября на 1 758 объектах работы завершены, субъекты приступили к выполнению работ на 536 объектах, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что в восстановительных работах на территории Республики задействованы более 26 тысяч специалистов, а также более двух тысяч единиц спецтехники. Всего в ремонтно-восстановительных работах принимает участие 26 субъектов России.

Напомним, что специалисты из Ямала продолжают ремонтно-восстановительные работы детского сада «Барвинок» в селе Вольное Волновахского района. На данный момент на объекте строители демонтируют поврежденную отделку, выполняют инженерные работы.

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