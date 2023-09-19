Хабаровский край выполняет отделочные и кровельные работы в школе Дебальцево

Хабаровский край ремонтирует школу в Дебальцево. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Хабаровский край продолжает ремонт школы в Дебальцево. На данный момент специалисты выполняют отделочные и кровельные работы. Занимаются внутренними сетями электроснабжения и вентиляции. Об этом сообщает Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики.

- Специалисты выполняют отделочные и кровельные работы, занимаются внутренними сетями электроснабжения и вентиляции, наружными сетями теплоснабжения, а также пожарной сигнализацией, игровыми площадками и ограждениями, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что строители приступили к отделке фасада, затем займутся монтажом внутренней системы отопления. В Дебальцевской школе регион-шеф завершил работы по усилению стен и фундамента, утеплению пола первого этажа, а также оштукатурили фасад здания и выполнили вертикальную планировку территории.

Напомним, что специалисты из Самарской области закончили капитальный ремонт школы в Снежном. Регион-шеф провел ремонт кровли, заменил окна и двери.

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