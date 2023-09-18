Специалисты из Самарской области отремонтировали школу в Снежном

Самара капитально отремонтировала школу в Снежном (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты из Самарской области закончили капитальный ремонт школы в Снежном. Регион-шеф провел ремонт кровли, заменил окна и двери, а также восстановил систему отопления, канализации и водоснабжения. Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства Донецкой Народной Республики.

- Восстановительные работы здания включали в себя: капитальный ремонт кровли, замена окон и дверей, восстановление системы отопления, водоснабжения и канализации, - отмечают в правительстве ДНР.

Там добавили, что специалисты из Самарской области провели отделочные работы. Они преобразили классы, коридоры и спортивные залы с помощью росписи стен.

Напомним, что специалисты из Сахалинской области закончили ремонтные работы в Шахтерской школе №18. Перед началом учебного года регион-шеф завершил асфальтирование пришкольной территории. До этого на объекте отремонтировали спортивный зал, привели в порядок электропроводку и отопление.

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