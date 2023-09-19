Валерий Скороходов возглавил фракцию партии «Единая Россия» в парламенте ДНР

Руководить фракцией партии «Единая Россия» в Народном Совете ДНР будет депутат Валерий Скороходов. Фото: ДАН

Руководить фракцией партии «Единая Россия» в Народном Совете ДНР будет депутат Валерий Скороходов. Ранее он возглавлял фракцию общественного движения «Донецкая Республика». О новом назначении сообщил ДАН первый заместитель секретаря Донецкого регионального отделения ЕР Сергей Прокопенко.

- Руководителем фракции избран Валерий Скороходов, его заместителями - Игорь Матрус, Тимур Дьяченко и Наталья Пшеничная, - заявил он.

По словам Прокопенко, кандидатуры на пост спикера парламента от «Единой России» обсудит президиум регионального отделения, а самого кандидата утвердят на третьем этапе партийной конференции.

Напомним, что Всероссийская политическая партия «Единая Россия» по итогам выборов в Народный Совет ДНР получила 74 места. КПРФ и ЛДПР получили по шесть мест, а партия «Новые люди» - четыре места. В Донецком горсовете будут представлены депутаты от пяти политических партий. По числу мандатов там также лидирует партия «Единая Россия».

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