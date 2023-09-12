Депутаты от пяти политических партий будут представлены в Донецком горсовете

Донецкий городской совет полностью сформирован Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Пять политических партий будут представлены в Донецком горсовете, больше всего мест по результатам прошедших выборов получила «Единая Россия». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Подведены итоги выборов депутатов в Донецкий городской совет. В сформированном органе власти будет 50 мандатов, - отметил он.

По словам градоначальника, в соответствии с выбором дончан представительство политических партий в Донецком горсовете распределилось следующим образом: «Единая Россия» получила 75,69% голосов избирателей и, соответственно 41 мандат. Представители ЛДПР набрали 6,98% и получили 3 мандата, у КПРФ - 5,52% голосов и 2 мандата. За партию «Новые люди» проголосовали 5,41% избирателей, у нее 2 мандата в горсовете, тогда как у партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 5,11% голосов и 2 мандата.

- Донецкий городской совет сформирован! Впереди большая работа! - заявил Кулемзин.

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