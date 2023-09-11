«Единая Россия» получила 75,69% голосов на выборах в Донецкий Горсовет

В ДНР подвели итоги выборов депутатов НС и органов местного самоуправления после обработки 100% протоколов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» получила свыше 75% голосов на выборах депутатов в городской совет Донецка. За партию отдали голос более 274 тысяч избирателей. Об этом сообщили в избирательной комиссии Донецкой Народной Республики по итогам обработки 100% протоколов.

— На выборах депутатов Донецкого городского совета «Единая Россия» получила 75,69% голосов, ЛДПР — 6,98%, КПРФ — 5, 52%, партия «Новые люди» получила 5,41% голосов, а «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5, 11%, — заявили в избиркоме.

В ведомстве подчеркнули, что на выборах депутатов в Горсовет Донецка работали 353 наблюдателя, было открыто 140 участковых избирательных комиссий.

Как сообщала «КП Донецк», «ЕР» получила свыше 78% голосов на выборах депутатов в Народный Совет ДНР. Второе место заняла партия КПРФ, которая получила 6,43%.

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