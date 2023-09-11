По итогам выборов в Народный Совет ДНР «Единая Россия» набрала более 78 процентов голосов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» набрала 78,03% голосов избирателей на выборах депутатов в Народный Совет ДНР по итогам обработки 100% протоколов. Об этом заявили в избирательной комиссии Республики.

— По итогам обработки 100% протоколов «Единая Россия» набрала 78,03% голосов избирателей, КПРФ — 6,43%, ЛДПР — 6,25%, партия «Новые люди» получила 5,14 % голосов, а партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» — 3, 12%, — заявили в избиркоме.

В ведомстве отметили, что за «ЕР» отдали голоса свыше 1 252 тысяч жителей Донецкой Народной Республики. Всего в Республике работали 2109 наблюдателей за выборами, в том числе 21 международный эксперт.

Как сообщала «КП Донецк», выборы депутатов Народного Совета ДНР и депутатов органов местного самоуправления прошли без нарушений. Об этом заявил депутат Госдумы Зураб Макиев, подчеркнув, что выборы в Республике впервые прошли в соответствии с российским законодательством.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Охрану правопорядка на выборах в ДНР обеспечили 1400 сотрудников полиции

Безопасность на выборах ДНР обеспечили сотрудники правоохранительных органов при поддержке Росгвардии (подробнее)