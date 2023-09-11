По итогам выборов в Народный Совет ДНР «Единая Россия» получила 74 места Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» по итогам выборов в Народный Совет ДНР получила 74 места. КПРФ и ЛДПР получили по шесть мест, а партия «Новые люди» — четыре места. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии региона Владимир Высоцкий.

- По итогам обработки 100% протоколов «Единая Россия» набрала 78,03% голосов избирателей, КПРФ — 6,43%, ЛДПР — 6,25%, партия «Новые люди» получила 5,14 % голосов, а партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» — 3, 27%, - заявили в избиркоме.

Напомним, что политическая партия «Единая Россия» получила свыше 75% голосов на выборах депутатов в городской совет Донецка. За партию отдали голос более 274 тысяч избирателей.

Кроме того, врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил международных экспертов за их работу на выборах в регионе. По его словам, они проявили смелость и профессионализм.

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