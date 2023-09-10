Денис Пушилин: Более 78% в ДНР – за «Единую Россию»

Денис Пушилин сообщил, что более 78% в ДНР проголосовали за «Единую Россию». Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что более 78% жителей региона проголосовали за «Единую Россию». Он добавил, что явка на выборах была высокая, невзирая на обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины.

- Безусловно, спасибо хочется сказать нашим жителям. Их самоотверженности, смелости, целеустремленности в формировании своего будущего. У нас, к сожалению, есть и среди членов избирательных комиссий, и людей, которые пришли голосовать, и раненые, и контуженые, - отметил врио главы ДНР на ВКС с Председателем партии Дмитрием Медведевым по предварительным итогам ЕДГ-2023.

Денис Пушилин добавил, что люди шли на выборы, понимая важность участия в формировании будущего Республики и России. Врио главы ДНР поблагодарил партию за единство, благодаря которому регион смог прийти к такому результату. Теперь региональное отделение партии будет усердно работать на благо жителей и всей большой страны.

Напоним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил международных экспертов за их работу на выборах в регионе. По его словам, они проявили смелость и профессионализм.

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