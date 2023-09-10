Пушилин поблагодарил международных экспертов за их работу на выборах в ДНР

Денис Пушилин поблагодарил международных экспертов за их работу на выборах в Республике. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил международных экспертов за их работу на выборах в регионе. По его словам, они проявили смелость и профессионализм.

- Хочу выразить признательность за вашу работу, которая требует высочайшего квалификации, и конечно же, смелости. Причем, смелость не только в плане безопасности, потому что все же вы работаете сейчас в зоне боевых действий, но и смелости, исходя из той геополитической ситуации, которую создал коллективный Запад — антироссийской истерии, - заявил на встрече с гостями врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что для жителей Донецкой Народной Республики выборы стали событием особого значения.

Напомним, что в ДНР за избирательным процессом следили международные эксперты из Индонезии, Ирана, Камеруна, Португалии, Сербии, США и Франции. Также в 15:00 в Республике завершилось голосование на выборах депутатов в Народный Совет и органы местного самоуправления. Избирательные комиссии начали подсчет голосов.

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