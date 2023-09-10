В ДНР начался подсчет голосов на выборах депутатов в НС и органы самоуправления

Избиркомы ДНР начали подсчет голосов. Фото: кадр из видео Андрея Трубецкого

В Донецкой Народной Республике завершилось голосование на выборах депутатов в Народный Совет и органы местного самоуправления. Избирательные комиссии начали подсчет голосов. Об этом сообщили в пресс-службе донецкого территориального отделения партии «Единая Россия».

— Голосование на выборах депутатов в Народный Совет и органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики завершилось. Избирательные комиссии приступают к подсчету голосов, — заявили в «ЕР».

Как сообщала «КП Донецк», избирательные участки в третий день очного голосования в ДНР работали с 08:00 до 15:00. Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова отметила, что ДНР занимает лидирующую позицию по уровню явки на региональных выборах среди всех регионов России. Памфилова подчеркнула важность этих выборов для жителей Донецкой Народной Республики.

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