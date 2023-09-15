В Мариупольский порт прибыло более 1,7 тысячи тонн железобетонных изделий

Новая партия железобетонных изделий доставлена в морской порт Мариуполя из Севастополя. Фото: Минтранс ДНР

Из Севастополя в морской порт Мариуполя прибыло более 1,7 тысячи тонн железобетонных изделий для восстановления жилых объектов Донецкой Народной Республики. Ход работ по разгрузке судна проинспектировал министр транспорта региона Владимир Тужилин.

- Очередное судно прибыло в порт Мариуполя. Груз предназначен для проведения строительно - восстановительных работ на объектах, разрушенных в ходе боевых действий, - сообщил министр транспорта ДНР.

Владимир Тужилин добавил, что с начала 2023 года порт Мариуполя обработал уже более 80 тысяч тонн различных видов грузов.

Напомним, что сотрудники Мариупольского морского порта собственными силами восстанавливают локомотивный парк предприятия. Также выполняют ремонт основных узлов и механизмов.

Кроме того, в порту Мариуполя специалисты комплекса крановой механизации отремонтировали ленточный конвейер для погрузки зерна, который обеспечит дополнительную погрузку сырья.

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