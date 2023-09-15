«Автодор» уложил асфальтобетон на более 46 километров улиц Мариуполя

Дорожники уложили асфальтобетон на более 46 км улиц Мариуполя. Фото: Государственной компании «Автодор»

Дорожники государственной компании «Автодор» совместно с подрядными организациями завершила капитальный ремонт улично-дорожной сети Мариуполя на 95%. Сейчас специалисты уложили асфальтобетон на более 46 километров улиц в городе.

- Асфальт уложен на всех запланированных на этот год 46 километров улиц, которые ведут к социально значимым объектам. В рамках дополнительных работ дорожники занимаются обустройством придорожной территории, - отмечают в компании.

Там добавили, что за время работ было установлено более сотни километров бортового камня, 75 остановочных павильонов, 730 дорожных знаков. Сейчас специалисты продолжают работы по устройству освещения и нанесению разметки. Восстанавливают дорожную сеть Мариуполя около 500 дорожников и 115 единиц техники.

Напомним, что в ДНР завершили ремонт дороги на въезде в Мариуполь. Дорожники отчитались про завершение работ на шести участках дорог общей протяженностью в 100 километров.

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