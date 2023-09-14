В ДНР завершили ремонт дороги на въезде в Мариуполь

Ремонт дорог в Республике ведется силами специалистов подрядных организаций ГК «Автодор» и регионов-шефов. Фото: ТГ/Пушилин

В Донецкой Народной Республике завершили ремонт дороги на въезде в Мариуполь. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Денис Пушилин.

Он уточнил, что дорожные службы ДНР отчитались про завершение работ на шести участках дорог общей протяженностью в 100 километров. По словам врио Главы Республики, строительство новых и ремонт старых дорог ведутся высокими темпами.

- Совсем недавно было открыто движение на участке трассы регионального значения Амвросиевка - Тельманово - Мариуполь. Сегодня дорожники отчитались о проделанной работе на еще шести участках. В общей сложности сделано более 100 км дорог, в том числе въезд в город Мариуполь со стороны Донецка, автомобильная дорога Новоивановка - Ульяновское, участки между Мариуполем и Урзуфом, Новоазовском и Седово, Розовкой и Богдановкой, - проинформировал Пушилин.

Руководитель Республики также добавил, что завершен ремонт еще четырех мостов: на автомобильной дороге Амвросиевка - Тельманово - Мариуполь, через реку Кальчик по улице Макара Мазая в Мариуполе, а также на дорогах, которые пролегают через села Греково-Александровка и Ивановка.

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