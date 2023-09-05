Сотрудники Мариупольского порта восстанавливают локомотивный парк

Сотрудники Мариупольского порта собственными силами восстанавливают локомотивный парк предприятия. Фото: Минтранс ДНР

Сотрудники Мариупольского морского порта собственными силами восстанавливают локомотивный парк предприятия. Также выполняют ремонт основных узлов и механизмов. Об этом сообщает министерство транспорта ДНР.

- В порту Мариуполя после длительного простоя произведена обкатка тепловоза по внутренним путям предприятия. Внутренний локомотивный парк порта сегодня оснащен тепловозами серии ТГМ 4Б, предназначенных для проведения маневровых работ на внутренних путях предприятия, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в Мариупольском порту специалисты восстановили порядка 60% техники без закупки дорогостоящего оборудования и запасных частей. Также специалисты своими силами восстанавливают центрально ремонтно-механические мастерские (ЦРММ), которые расположены на территории порта.

Кроме того, в порту Мариуполя специалисты комплекса крановой механизации отремонтировали ленточный конвейер для погрузки зерна, который обеспечит дополнительную погрузку сырья.

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