С территории ДНР в другие регионы России отправили около 300 тысяч тонн зерна

С территории ДНР в другие регионы РФ отправили около 300 тысяч тонн зерна Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

С территории Донецкой Народной Республики в другие регионы России отправили около 300 тысяч тонн зерна с начала 2023 года. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия региона.

- С начала текущего года с территории Донецкой Народной Республики реализовано в другие субъекты Российской Федерации и на экспорт порядка 300 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике аграрии собрали больше 720 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Теперь сельхозпредприятиям предстоит сбор поздних зерновых и технических культур.

Кроме того, в регионе стартовал посев озимых культур. Из планируемых 182 тысяч гектаров аграрии Республики засеяли более шести тысяч — 3,4% от намеченного плана.

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