В ДНР стартовал посев озимых культур под урожай 2024 года

В ДНР озимыми засеяли более шести тысяч гектаров полей (архивное фото). Фото: ДАН

В Донецкой Народной Республике стартовал посев озимых культур. Из планируемых 182 тысяч гектаров аграрии Республики засеяли более шести тысяч — 3,4% от намеченного плана. Об этом сообщили в пресс-службе министерства агропромышленной политики и продовольствия региона.

— Аграриями запланировано засеять более 182 тыс. га озимых культур на зерно. По состоянию на 13.09.2023г. засеяно более 6 тыс. га, что составляет 3,4% от намеченного плана, — заявил в министерстве. — Оптимальная температура прорастания семян пшеницы находится в пределах 12-20°С, при такой температуре, при условии достаточного увлажнения почвы, всходы появляются на 5-6 день.

Как сообщала «КП Донецк», по летней итогам уборочной кампании в ДНР собрали больше 720 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, пшеницы с полей Республики собрали свыше 580 тысяч тонн.

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