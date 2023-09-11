Избирком ДНР единогласно утвердил результаты выборов в Республике

Избирком единогласно утвердил результаты выборов в ДНР Фото: Александр ИВАНОВ

Избирательная комиссия Донецкой Народной Республики на заседании 11 сентября единогласно утвердили итоги выборов. Об этом сообщил председатель избиркома Владимир Высоцкий.

- По итогам обработки 100% протоколов «Единая Россия» набрала 78,03% голосов избирателей, КПРФ — 6,43%, ЛДПР — 6,25%, партия «Новые люди» получила 5,14 % голосов, а партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» — 3, 27%, - заявили в избиркоме.

Также политическая партия «Единая Россия» по итогам выборов в Народный Совет ДНР получила 74 места. КПРФ и ЛДПР получили по шесть мест, а партия «Новые люди» — четыре места. В соответствии с Конституцией региона в парламенте ДНР предусмотрено 90 мандатов.

Напомним, что на выборах депутатов Донецкого городского совета «Единая Россия» получила 75,69% голосов, ЛДПР — 6,98%, КПРФ — 5, 52%, партия «Новые люди» получила 5,41% голосов, а «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5, 11%. Всего за партию ЕР отдали голос более 274 тысяч избирателей.

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