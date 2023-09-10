«Единая Россия» лидирует на выборах в НС ДНР после обработки 47,72% протоколов

В ДНР обработали более 47% протоколов в НС ДНР, а также 25% протоколов в Донецкий городской совет Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По итогам обработки 47,72% протоколов в Народный Совет ДНР продолжает лидировать политическая партия «Единая Россия», которая набрала более 78%. Об этом сообщили в информационном центре Избирательной комиссии ДНР.

- «Единая Россия» набрала 78,36%, ЛДПР — 6,74%, КПРФ — 6,12%, Новые люди- 4,48%, СРПЗП — 3,48%. По итогам обработки 25% протоколов в Донецкий городской совет также лидер «Единая Россия» с 75,71%, за ними следуют ЛДПР — 7,38%, КПРФ — 5,58%, «Новые люди» — 5,22%, СРПЗП — 4,83%, - отмечают в избиркоме ДНР.

Напомним, что депутат Государственной Думы Зураб Макиев заявил, что выборы в ДНР прошли без нарушений. Он поздравил жителей Республики с успешным завершением избирательного процесса.

Кроме того, председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что явка на выборах в законодательные органы за десять дней составила 74,1% в ДНР.

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